EU onderzoekt 'oneerlijke' Chinese subsidies voor elektrische auto's

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Europese Unie start een onderzoek naar subsidies die China geeft aan autofabrikanten om elektrische modellen goedkoop in Europa te kunnen verkopen. Brussel vindt dat sprake is van oneerlijke concurrentie en sluit strafmaatregelen niet uit.

Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag in haar jaarlijkse speech, de State of the European Union. Ze vindt dat Peking de prijzen voor Chinese elektrische auto's kunstmatig laag houdt en daarmee de markt voor andere fabrikanten verstoort.