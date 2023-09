Britse economie onverwacht gekrompen door stakingen en slecht weer

De economie van het Verenigd Koninkrijk is in juli met 0,5 procent geslonken. Dit komt vooral door stakingen in de zorg en het onderwijs en doordat de bouw last heeft gehad van veel regenval.

De krimp is volgens statistiekbureau ONS terug te zien in alle delen van de economie: de bouw, productie en diensten. Ook is de afname sterker dan veel analisten hadden verwacht. In juni was nog sprake van een groei.

Het Britse schoolpersoneel heeft in juli gestaakt. Ook in de medische wereld hebben veel medewerkers het werk neergelegd. Verder is in fabrieken minder geproduceerd. Dinsdag bleek al dat de Britse werkloosheid sneller stijgt dan verwacht.