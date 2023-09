Hagelschade en personeelstekort zorgen voor lange wachttijden bij garages

Autobezitters die hun wagen naar de garage moeten brengen voor een reparatie of onderhoud krijgen te maken met lange wachttijden. De automonteurs in ons land hebben het momenteel ongekend druk.

"Dat klopt, het is heel erg druk. Dat heeft onder meer te maken met de hagelschade die veel Nederlandse toeristen hebben opgelopen tijdens hun vakantie in Italië deze zomer", zegt een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG.

Verder zijn bepaalde reparaties, zoals het vervangen van een bumper of een voorruit, de afgelopen jaren veel complexer geworden. "In zo'n bumper zit tegenwoordig allerlei ander apparatuur. Het is niet meer zo dat die even met vier schroefjes wordt losgedraaid en dan weer vastgezet. Daarom duren de reparaties ook langer."