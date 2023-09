Topman BP moet per direct opstappen vanwege relaties met collega's

Bernard Looney is dinsdag opgestapt als topman van de Britse energiereus BP. Looney ligt onder vuur, omdat hij informatie heeft achtergehouden over relaties met collega's.

Looney heeft toegegeven niet volledig transparant te zijn geweest in een onderzoek naar affaires die hij op het werk heeft gehad. De topman is daarom per direct afgetreden en opgevolgd door CFO Murray Auchincloss.

BP heeft vorig jaar al onderzoek naar Looney gedaan, omdat er een anonieme tip was binnengekomen. Onlangs is een nieuwe tip binnengekomen, wat het bedrijf heeft aangezet een nieuw onderzoek te starten. Daaruit blijkt nu dat de 53-jarige topman sommige zaken heeft verzwegen. Welke informatie Looney heeft achtergehouden, is niet bekendgemaakt.

De 53-jarige Ier werd in februari 2020 de hoogste baas bij BP. Hij was aanvankelijk van plan veel te investeren in schonere energie. Het bedrijf moest van hem volledig CO2-neutraal zijn in 2050. Later zwakte Looney de plannen wat af.