Duitsers bouwen windmolens op plek van kernramp Tsjernobyl

De Duitse energieproducent NOTUS energy is van plan windmolens te bouwen in Tsjernobyl. De molens moeten verrijzen op de plek waar in april 1986 de grote kernramp plaatsvond. Daarover heeft het bedrijf een akkoord bereikt met het Oekraïense staatsenergiebedrijf Ukrenergo.

De windmolens moeten zorgen voor meer energiezekerheid voor Oekraïne en in de toekomst 800.000 huishoudens van stroom voorzien.

Tsjernobyl ligt in het noorden van Oekraïne, ruim 100 kilometer boven hoofdstad Kyiv. De stad is in 1986 opgeschrikt door een van de grootste kernrampen in de geschiedenis. Daarbij zijn tientallen mensen om het leven gekomen.

De omgeving is door de ramp voor duizenden jaren onbewoonbaar. Maar het terrein is wel bruikbaar voor andere doeleinden. Zo is vijf jaar geleden al een klein zonnepark aangelegd. Nu moet er dus een groot windpark met een capaciteit van 1 gigawatt komen.