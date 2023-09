Bus, tram en metro volgend jaar bijna 12 procent duurder

Ritprijzen in de metro, tram en bus gaan volgend jaar waarschijnlijk met 11,7 procent omhoog. De vervoerders hebben te maken met hogere kosten, onder meer voor personeel en energie, en verhogen hun prijzen daarom flink.

Het percentage is bepaald door DOVA, een organisatie van overheden die het ov aanbesteden. Dat zijn bijvoorbeeld provincies en grote steden als Amsterdam en Rotterdam.

De organisatie berekent elk jaar hoeveel de kosten voor vervoerders zijn gestegen. In het verleden waren deze stijgingen redelijk beperkt, maar dit jaar zijn de uitgaven fors de hoogte in geschoten door duurdere energie en hogere lonen. Zo is eerder dit jaar in de cao afgesproken dat de lonen voor onder meer buschauffeurs 6 procent omhooggaan.

Eerder dit jaar kwam DOVA na een voorlopige berekening al uit op een kostenstijging van 11,3 procent. Maar de organisatie heeft dat in de tussentijd bijgesteld naar 11,7 procent. Vaak volgen de vervoerders het percentage van DOVA.

Het is de tweede grote verhoging in korte tijd. Begin dit jaar werd een ritje in het ov al 7 procent duurder.

De verhogingen gelden voor het regionale vervoer van bedrijven als Connexxion, Arriva en Keolis. Ook het stadsvervoer in de vier grote steden zit hierin, bijvoorbeeld de Rotterdamse RET en de Haagse HTM. Het treinvervoer van NS hoort er niet bij.

Rover vindt verhoging schrikbarend

Reizigersorganisatie Rover is niet gelukkig met de duurdere kaartjes en noemt de prijsstijging schrikbarend. "De rekenmethode van DOVA is nauwkeurig, dus daar doe je niet veel aan", zegt directeur Freek Bos. "Maar je zou als overheid wel moeten zorgen voor vollere bussen en trams. Dan kun je de gestegen kosten uitsmeren over meer reizigers en gaan de tarieven minder omhoog."