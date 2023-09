Toch is dat volgens het statistiekbureau geen reden voor grote zorgen. "Tijdens de coronapandemie gingen maar heel weinig bedrijven failliet. Dus het is logisch dat het er nu wat meer zijn", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.

Het gaat om belastingen die ondernemers eigenlijk hadden moeten betalen tijdens de coronacrisis. Maar toen hadden veel bedrijven het heel moeilijk en was de Belastingdienst coulant en gaf uitstel. Dat uitstel is nu voorbij.

Wel wijst Van Mulligen erop dat het aantal faillissementen ondanks de stijging nog steeds relatief klein is. Zowel in augustus 2018 als in dezelfde maand in 2019 gingen 306 bedrijven op de fles. "En dat was al relatief weinig."