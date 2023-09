Akkoord over 10 procent meer loon voor leraren, staking van de baan

Leraren op basisscholen, middelbare scholen en in het speciaal onderwijs kunnen een loonsverhoging van 10 procent tegemoetzien. Vakbonden en werkgevers hebben dat na intensieve onderhandelingen met elkaar afgesproken, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De bonden hadden 12 procent geëist om de hoge inflatie van het afgelopen jaar te compenseren. Ze krijgen dus iets minder, maar wel met terugwerkende kracht: de loonsverhoging gaat in per 1 juli van dit jaar.

De reiskostenvergoeding gaat van 12 naar 17 cent per kilometer en in november krijgt het onderwijspersoneel een eenmalige uitkering. De hoogte daarvan varieert van 1.000 euro bruto voor medewerkers in de lagere loonschalen tot 350 euro voor mensen in de hoogste schalen. Verder zijn betere afspraken gemaakt over de begeleiding van startende onderwijzers.