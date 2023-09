Passagiers van Japan Airlines hoeven geen kleren meer mee te nemen op reis

Passagiers van Japan Airlines kunnen sinds kort een kledingpakket huren dat in Japan voor ze klaarligt, schrijft CNN . Zo hoeven vakantiegangers minder kilo's aan bagage mee te nemen, waardoor het vliegtuig minder brandstof verbruikt.

Reizigers tillen zo'n 10 kilo aan kleding mee op vliegvakantie, schat initiatiefnemer Miho Moriya in. Met het bedrijf Any Wear, Anywhere hoopt Moriya ervoor te zorgen dat er minder kilo's mee aan boord hoeven van het vliegtuig. Japan Airlines laat weten dat lichtere vliegtuigen tot minder uitstoot leiden.

Reizigers kunnen twee weken van tevoren een kledingpakket reserveren, dat wordt klaargelegd in een hotel of Airbnb-locatie naar keuze. Er zijn pakketten in verschillende stijlen en maten te huur. Dat kost maximaal 48 dollar voor twee weken.