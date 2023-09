Europees vliegverkeer is nog paar procenten verwijderd van precoronatijdperk

Het vliegverkeer in Europa is bijna weer op het niveau van voor de coronapandemie. In juli vlogen er nog 3 procent minder vliegtuigen dan in juli 2019, nog voor de corona-uitbraak.

In juni vlogen er nog 5,9 procent minder vliegtuigen dan vier jaar eerder. In juli was de achterstand dus al een stuk kleiner, blijkt uit cijfers van ACI Europe.

Volgens het hoofd van de brancheorganisatie van Europese luchthavens Olivier Jankovec is de groei van het luchtverkeer gezien de gestegen ticketprijzen en de kostencrisis opvallend. Hij denkt dat Europeanen weer meer vliegen, omdat ze hun geld liever aan ervaringen uitgeven dan aan spullen.

De drukst bezochte Europese luchthaven was London Heathrow. Daar kwamen in juli nog steeds 1,2 procent minder reizigers dan voor de coronapandemie. Schiphol bleef steken op een min van 10,6 procent in vergelijking met juli 2019.

Albanië ziet ongekende groei

Een aantal luchthavens in de Europese Economische Ruimte zag juist meer reizigers dan in 2019. Het gaat om vliegvelden in IJsland (+16,2 procent), Kroatië (+15,7 procent) en Griekenland (+14,8 procent). Daarbuiten springen Albanië (+116,6 procent) en Kosovo (+41,5 procent) eruit.

Onderaan de ranglijst bungelen luchthavens in landen als Finland (-31 procent), Slovenië (-27,4 procent) en Duitsland (-19,2 procent). Ook het vrachtverkeer door de lucht blijft nog achter, namelijk met 11,9 procent ten opzichte van juli 2019.