Goksites zien probleemspelers nog te vaak over het hoofd

Goksites doen nog te weinig om gokverslavingen tegen te gaan. De Kansspelautoriteit onderzocht tien aanbieders van online kansspelen in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat ze te laat ingrijpen als gokkers buitensporig veel spelen via hun site.

Een van de belangrijkste bevindingen in het onderzoek is volgens toezichthouder Ksa dat veel onderzochte partijen niet in staat zijn snel of adequaat in te grijpen. Dat komt onder meer door de opsporingsmethodes die goksites gebruiken.