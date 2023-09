LG krijgt boete van 8 miljoen euro voor bemoeienis met prijzen van tv's

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

LG krijgt een boete van 8 miljoen euro van toezichthouder ACM. Het elektronicabedrijf maakte verboden prijsafspraken rond televisies en dreef de prijzen zo op.

ACM heeft duizenden berichten in handen waarin LG zich bemoeit met de verkoopprijs van televisies. Het bedrijf drong er bij winkels en webshops op aan dat ze de prijsadviezen van LG zouden volgen. Op die manier verstoorde het bedrijf de concurrentie tussen winkeliers.

Winkels beklaagden zich bij LG als de concurrentie in prijs ging zakken. Dan stuurde LG volgens de ACM een reactie als: "Ga ik achteraan." Vervolgens verzocht LG om de prijs weer op te hogen. "Graag onderstaand advies per direct doorvoeren", schreef het bedrijf aan een winkel. ACM zegt duizenden van dit soort berichten en documenten in handen te hebben.