Toename van aantal faillissementen zet door, vooral onder transportbedrijven

Ook in de maand augustus zijn meer bedrijven failliet gegaan dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral bij transportbedrijven is een toename te zien. De faillissementen in die sector volgen op een kwartaal met een dalende omzet.

Al zestien maanden lang stijgt het aantal bedrijven dat failliet gaat ten opzichte van een jaar eerder. In augustus ging het om 308 bedrijven, instellingen en eenmanszaken, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

In de bedrijfstak handel gingen de meeste bedrijven op de fles, namelijk 86. Dat zijn er 52 meer dan in juli, maar toen was het aantal relatief klein.

In de horeca nam het aantal faillissementen flink af ten opzichte van een maand eerder. In juli gingen 28 bedrijven kopje-onder, dat waren er in augustus nog maar 19.

Het aantal faillissementen stijgt sinds mei 2022

Transportsector kampt met teruglopende omzet

Verder was er een opvallende stijging in de transportsector, waar in augustus relatief de meeste faillissementen werden uitgesproken. Daar vallen bijvoorbeeld koeriersdiensten, pakketopslag en vervoer over water onder.

De Nederlandse transportsector kampte in het tweede kwartaal voor het eerst in twee jaar met een dalende omzet. De inkomsten gingen toen met 5 procent omlaag.

Bij het goederenvervoer daalden de inkomsten doordat de bedrijven minder spullen vervoerden. Dit kwam doordat de industrie minder produceerde, de bouw achterbleef en de internationale handel terugliep.

