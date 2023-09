Rode Kruiscomité verlaagt budget voor 2024 omdat landen minder geld doneren

Het budget van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) gaat volgend jaar met ongeveer 13 procent omlaag, zegt directeur Robert Mardini. Dat komt doordat grote donoren zoals de Verenigde Staten de financiering hebben verlaagd.

"Wereldwijd hebben landen minder geld beschikbaar voor humanitaire hulp", zegt Mardini maandag tegen persbureau Reuters. "Helaas vindt het krimpen van de hulpbudgetten plaats in een tijd waarin de behoefte aan hulp in veel landen hoger is dan ooit". De directeur van de ICRC doelt daarmee op oorlogen in Oekraïne en Soedan.