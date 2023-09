Personeelstekort leidt tot gevaarlijke situaties bij midden- en kleinbedrijf

Door personeelstekorten wordt het onveilig op de werkvloer van het midden- en kleinbedrijf, waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). "Personeel staat steeds vaker voor de keuze om onveilig te werken, of om niet te werken."

In nieuwe en snelgroeiende sectoren staat de veiligheid het meest onder druk, ziet NVVK-voorzitter Rob van Houten. Hij doelt op bijvoorbeeld uitdijende distributiecentra. "We zien veel aanrijdingen binnen de centra, en valpartijen van grote hoogte."

Ook zonnepanelenmonteurs lopen te veel risico's. Niet elke monteur is opgeleid om veilig op hoogte te werken. "Er is ook daar veel krapte en te weinig aandacht voor de veiligheid", zegt Van Houten.

De Arbeidsinspectie herkent het probleem in bijvoorbeeld de zonnepanelensector. Een woordvoerder benadrukt dat werkgevers een grote rol moeten spelen in het opleiden en attenderen op de veiligheid van werknemers.

Maar een tekort aan mankracht helpt niet mee. "Ik kan me voorstellen dat de veiligheid er onbewust bij in kan schieten als de werkdruk hoger wordt", zegt de woordvoerder van de Arbeidsinspectie.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over de arbeidsmarkt Blijf met meldingen op de hoogte

Uit cijfers van de Arbeidsinspectie blijkt dat 2.526 mensen vorig jaar slachtoffer werden van een arbeidsongeval. Dat aantal is lastig te vergelijken met eerdere jaren, onder meer door een toename van het aantal inspecties. 51 mensen kwamen in 2022 om het leven, van wie 10 mensen in de bouw.

Grote bedrijven hebben in tegenstelling tot kleinere bedrijven wel vaak teams in dienst van veiligheidskundigen, ook wel Health Safety and Evironment (HSE)-professionals genoemd. Zij brengen veiligheidsrisico's in kaart en grijpen in als het mis dreigt te gaan op de werkvloer. Volgens de NVVK zijn er te weinig van deze mensen opgeleid om ook het mkb te bedienen.