Nederlandse banken bieden in Duitsland hogere rentes, in België juist veel lagere

Nederlandse spaarbanken bieden in Duitsland vaak fors hogere rentes aan dan aan spaarders in Nederland. In België liggen de spaarrentes juist veel lager dan bij ons.

Nederlandse klanten van ING moeten het bijvoorbeeld doen met 1,25 procent rente op hun spaarrekening. In Duitsland krijgen spaarders 3,5 procent rente, berekende vergelijkingssite Geld.nl.

Een reden voor de hoge rentes is dat in Duitsland veel meer verschillende spaarbanken actief zijn dan in Nederland. "Banken hebben dus meer concurrentie en moeten dus meer hun best doen om spaarders aan te trekken door middel van hoge rentes", legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit.

Voor buitenlandse banken is het ook nodig om een hogere rente te bieden, om spaarders over de streep te trekken bij een buitenlandse bank te sparen. "In Duitsland worden we gezien als een buitenlandse bank", zegt Richard Leijnse van zakenbank NIBC.

"En net zoals Nederlandse spaarders niet zomaar gaan sparen bij een buitenlandse bank, doen Duitse spaarders dat ook niet zomaar. Regelmatig moeten we dus een wat hogere rente bieden dan binnenlandse banken."

In België liggen spaarrentes lager

In België liggen de spaarrentes juist veel lager dan in Nederland. De basisrente die spaarders krijgen ligt bij bijvoorbeeld ING, bunq en Triodos Bank meer dan de helft lager dan de rente die Nederlandse spaarders krijgen bij deze banken.

De buitenlandse banken hebben ook daar vaak wat hogere rentes. Omdat de binnenlandse spaarrentes veel lager liggen, hoeven buitenlandse banken ook veel minder hoge rentes te bieden om daar overheen te gaan.

De Belgische overheid heeft dan ook veel kritiek op Belgische spaarbanken. "De overheid dacht: we moeten toch wat om de markt in beweging te krijgen. Daarom geeft de Staat nu zelf Staatsbonnen uit waarmee inwoners hun geld een jaar kunnen vastzetten bij de Belgische overheid tegen 2,81 procent rente", vertelt Bulthuis.