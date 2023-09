Brussel voorspelt minder economische groei in Nederland dit jaar

Delen via E-mail

De Europese Commissie heeft de verwachte economische groei van Nederland flink naar beneden bijgesteld voor dit jaar. Door de hoge inflatie in het eerste half jaar hebben huishoudens minder te besteden dan eerder gedacht. Tegelijkertijd liep de export terug.

In de lenteprognose ging de Commissie nog uit van 1,8 procent in 2023. Maar na een half jaar van hoge inflatie en lagere export stelde het bestuur de zomerprognose bij naar een groei van 0,5 procent voor Nederland.

Toch is het niet alleen kommer en kwel. De Commissie ziet dat de werkloosheid nog steeds laag is en dat de lonen aanzienlijk stijgen. Dat voorkomt dat consumenten in de tweede helft van het jaar nog minder uitgeven.