Betaalbedrijf Mollie moet inkrimpen na jaren van ongekende groei

Na jaren van ongebreidelde groei trekt betaalbedrijf Mollie nu aan de rem. Er zullen ontslagen vallen, zegt oprichter Adriaan Mol tegen FD

Mollie stond na de oprichting in 2004 bekend als een zelfstandig en florerend bedrijf. Blackstone, het grootste private-equitybedrijf ter wereld, betaalde in 2021 nog 665 miljoen euro voor een bescheiden aantal aandelen, maar zegt er nu "met open ogen" in gelopen te zijn.

Het fintechbedrijf, dat online betaalverkeer mogelijk maakt, leed vorig jaar met een min van 121,5 miljoen het grootste verlies in zijn geschiedenis. Dat kwam vooral door de opgelopen personeelskosten. "We hebben in een korte tijd te veel mensen aangenomen en zijn daarin doorgeschoten", zegt Mol tegen FD. "Het bedrijf was niet meer efficiënt."

Ongeveer achthonderd werknemers verspreid over zes landen zijn in dienst bij Mollie. Volgens Mol staan er minder dan tachtig banen op de tocht. Een deel van het personeel zou intern verder kunnen solliciteren.