Horeca verspilt minder voedsel om kosten te drukken, vooral hotels zijn zuiniger

De horeca gooit nu 9,2 procent minder voedsel weg dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie. Maar het weggegooide eten is nog altijd goed voor bijna 6 procent van de omzet, blijkt uit onderzoek van de Rabobank.

De Nederlandse horeca verspilt dit jaar nog 55,4 miljoen kilo eten. Dat is 5 miljoen kilo minder dan in 2019. Onderzoekers van de Rabobank hebben metingen uit 2023 vergeleken met die uit 2019.

Hotels en restaurants proberen waar het kan de kosten te drukken. Dat leidt bij een deel van de ondernemingen tot minder verspilling, zien de onderzoekers. Al kost het weggegooide voedsel nog steeds 647 miljoen euro per jaar.

Vooral hotels doen hard hun best. Die verspillen nu 17 procent minder etenswaren, terwijl restaurants blijven steken op een daling van 9 procent ten opzichte van 2019.

Door minder eten weg te gooien, daalt ook de CO2-uitstoot van de sector. De uitstoot als gevolg van voedselverspilling is dit jaar 110.000 ton CO2. Vier jaar eerder ging het nog om 121.000 ton.

"Het tegengaan van voedselverspilling kent alleen maar voordelen", zegt Jos Klerx van de Rabobank. "Het is goed voor de wereld en voor het kasboekje van horecaondernemers." Hij wijst erop dat horecazaken hun marges omhoog kunnen schroeven als ze beter letten op verspilling.

Klerx ziet dat de horeca "met de juiste hulp en relatief eenvoudige aanpassingen" gemiddeld ruim een kwart minder voedsel verspilt. Voedselverspilling is een onderdeel van de Sustainable Development Goals uit 2015 waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. Het doel is om in 2030 de helft minder voedsel weg te gooien.