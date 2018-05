Opnieuw hogere consumentenbestedingen

Consumenten gaven in september vooral meer uit aan voedings- en genotmiddelen. Ook de bestedingen aan duurzame goederen, zoals consumentenelektronica, kleding en schoenen, waren aanzienlijk hoger, zo stelt het CBS vast. Deze toename bedroeg 2,1 procent.

Volgens de onderzoekers is de groei van de bestedingen van deze consumptiecategorie sinds begin 2003 niet meer zo hoog geweest.

De toename van de bestedingen aan diensten bleef in september volgens het CBS gematigd. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in het koopdagenpatroon.

De opgaande lijn in de ontwikkeling van de volume van de consumptie zette ook in september door. De bestedingen in het derde kwartaal waren duidelijk hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de eerste helft van 2005 waren de bestedingen van huishoudens echter nog lager dan een jaar eerder, aldus het CBS.