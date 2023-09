IMF en Wereldbank beloven Marokko financiële hulp

Delen via E-mail

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank hebben samen met enkele wereldleiders Marokko financiële hulp beloofd. Het land is vrijdagavond getroffen door een grote aardbeving. Bij de aardschok in de regio rond Marrakesh zijn zeker tweeduizend mensen omgekomen.

"We staan met al onze internationale partners klaar om Marokko te voorzien van de noodzakelijke steun voor eerste levensbehoeften en de wederopbouw", staat in een gezamenlijke verklaring.

"We wenden al onze technische en financiële middelen aan om op een gecoördineerde manier de mensen in Marokko te helpen deze verschrikkelijke ramp te boven te komen."

De verklaring is ook ondertekend door de Franse president Emmanuel Macron, de Indiase premier Narendra Modi, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en Azali Assoumani, voorzitter van de Afrikaanse Unie en president van de Comoren. Zij zijn vanwege een G20-top in de Indiase hoofdstad New Delhi.