Indiase premier Modi vraagt Afrikaanse Unie permanent lid van G20 te worden

Premier Narendra Modi van India heeft zaterdag de Afrikaanse Unie gevraagd om permanent lid te worden van de G20.

De G20 is een groep landen met de twintig grootste economieën ter wereld. Modi nodigde de Afrikaanse Unie uit tijdens zijn openingsspeech van een G20-top die dit weekend plaatsvindt in de Indiase hoofdstad New Dehli.

In de Afrikaanse Unie zijn 55 landen met in totaal meer dan 1,3 miljard inwoners vertegenwoordigd. De Afrikaanse Unie verwerft met toetreding dezelfde status als de Europese Unie. Dat is tot nu toe het enige blok landen dat als één economie in de G20 is vertegenwoordigd.

Voorheen was de Afrikaanse Unie een "uitgenodigde internationale organisatie", maar geen permanent lid. Zuid-Afrika was het enige Afrikaanse land dat wel permanent aan de G20 deelnam.

"We verwelkomen de Afrikaanse Unie als permanent lid van de G20 en geloven dat dit stevig zal bijdragen aan het aanpakken van de wereldwijde uitdagingen van onze tijd", staat in een conceptverklaring die door persbureau Reuters is ingezien.

G20-landen Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. De Europese Unie is het enige regionale samenwerkingsverband dat deelneemt.

G20 goed voor 85 procent van het wereldwijde bbp

De uitnodiging van Modi werd al langer verwacht en wordt gezien als poging van de Indiase premier om met zijn land de stem van het zogenoemde Global South te worden. Die term verwijst naar de groep ontwikkelingswanden die zich niet herkennen in westerse politieke en economische waarden.