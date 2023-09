Neponderdelen gevonden in 68 oudere straalmotoren van Boeing en Airbus

Fabrikant van straalmotoren CFM International meldt dat 68 van zijn motoren vervalste onderdelen van het louche Britse bedrijf AOG Technics bevatten. Het gaat om CFM56-motoren die gemonteerd zijn op type vliegtuigen die het grootste deel uitmaken van de mondiale vloot.

De bevinding van CFM International is opgenomen in een rechtszaak die het bedrijf heeft aangespannen tegen AOG Technics. Daarmee probeert CFM International het Londense bedrijf onder meer te dwingen om mee te werken aan het helpen zoeken naar de resterende neponderdelen.

"Veiligheid is onze eerste prioriteit en we ondernemen agressieve juridische stappen tegen AOG Technics om de industrie sneller in staat te stellen onderdelen te identificeren die door deze derde partij met vervalste documentatie zijn verkocht", meldt een woordvoerder van CFM in een verklaring.