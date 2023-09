Britse betoncrisis treft na scholen ook Londense luchthavens

Op de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick is hetzelfde soort beton aangetroffen waardoor eerder ruim honderd Britse scholen moesten sluiten. Dat gebeurde uit vrees voor de veiligheid. Het lichte RAAC-beton blijkt namelijk minder lang mee te gaan dan gedacht.

Op Heathrow werd de betonsoort aangetroffen in terminal 3. Nadat de problemen op de scholen in het Verenigd Koninkrijk aan het licht waren gekomen, liet de luchthaven meteen een onderzoek uitvoeren.

Een woordvoerder van Gatwick zegt dat de luchthaven een overzicht bijhoudt van locaties waar RAAC aanwezig is. Dat wordt volgens hem "nauwlettend in de gaten gehouden door middel van regelmatige, uitgebreide en structurele inspecties".

Omdat beide luchthavens de situatie blijven monitoren, zijn er vooralsnog geen zorgen over personeel en passagiers. "De veiligheid van passagiers en collega's zal altijd onze eerste prioriteit zijn. We houden de sector op de hoogte over onze plannen voor een oplossing", aldus een woordvoerder van Heathrow.

RAAC werd vanaf de jaren vijftig tot medio jaren negentig veel gebruikt in muren, vloeren en plafonds. Het betreft gewapend lichtgewicht beton, dat relatief goedkoop is. Maar het beton gaat niet zo lang mee, blijkt nu. De bezorgdheid over de houdbaarheid ontstond in 2018, toen een dak van een basisschool in het zuidoosten van Engeland plotseling instortte.