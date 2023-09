Britse bank Barclays wil honderden banen schrappen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Barclays bereidt zich voor om volgende week honderden banen te schrappen om kosten te besparen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het zou onder meer gaan om ongeveer 5 procent van het personeel dat zich met klanten bezighoudt binnen de handelstak van de Britse bank.

De bank zelf heeft aan Bloomberg laten weten "geen commentaar op speculaties" te geven. "We evalueren onze activiteiten regelmatig om ervoor te zorgen dat we op een efficiënte en effectieve manier voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten", voegt Barclays daar in een verklaring aan toe.