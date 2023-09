Schiphol experimenteert met apparaat om ultrafijnstof uit de lucht te halen

Een speciaal apparaat zuigt de lucht op die met ultrafijnstof is vervuild, laat een woordvoerder van Schiphol weten. In de machine wordt de lucht gefilterd en vervolgens gaat schone lucht zonder ultrafijnstof weer naar buiten.

Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer, dit is een tienduizendste van een millimeter. De deeltjes komen vooral voor in de buurt van vliegvelden, langs wegen, bij de scheepvaart en bij fabrieken.

De Gezondheidsraad waarschuwde twee jaar geleden dat zulke deeltjes erg schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Honderden medewerkers van Schiphol klaagden in 2019 bij vakbond FNV over ultrafijnstof op de luchthaven.

De concentratie ultrafijnstof in de buitenlucht op Schiphol is gemiddeld 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter, bleek uit onderzoek uit 2021 dat TNO op verzoek van de luchthaven uitvoerde. Dat is meer dan aan een drukke weg in het centrum van Rotterdam. Afgelopen mei eiste de Arbeidsinspectie een verbeterplan van de luchthaven voor het einde van dit jaar.