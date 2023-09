Veel winkeliers worstelen nog steeds met personeelstekort

Veel winkeliers hebben nog steeds veel moeite om genoeg medewerkers te vinden. Zo bleek uit een recente peiling van vereniging INretail dat 60 procent van de retailers zijn personele bezetting niet rondkrijgt. Ook de horeca heeft grote problemen.

Vooral vakmensen zijn schaars.

Het personeelstekort zorgt voor hogere werkdruk en sluiting van winkels.

Al geruime tijd is er een groot tekort aan personeel en de detailhandel is daar geen uitzondering op. Winkels hebben al noodgrepen moeten doen, bijvoorbeeld door minder uren open te zijn of soms zelfs een hele dag helemaal dicht te blijven.

En het einde lijkt niet in zicht. Uit de peiling van INretail onder honderden winkeliers kwamen veel verhalen over tekorten naar voren. Vooral vakmensen, zoals keukenzetters, monteurs en stoffeerders zijn moeilijk te vinden. Ook de verkoopfuncties zijn lastig ingevuld te krijgen.

Ondernemers proberen er van alles aan te doen. Zo werken ze samen met mbo-opleidingen om studenten enthousiast te maken en is er tijdelijk een banenwinkel geopend in Deventer. Hier konden jongeren zien wat er komt kijken bij het werken in een winkel en ze konden er ook trainingen volgen.

Volgens een woordvoerder van de winkeliersvereniging besluiten ondernemers soms vanwege personeelsgebrek een winkel te sluiten, vooral als deze niet goed draait. Het personeel kan dan bij andere vestigingen aan de slag. "En vervolgens kan de winkelier later op een goedkopere plek weer een nieuwe vestiging openen."

Meer vacatures dan werklozen

Dat de problemen groot zijn, blijkt ook uit cijfers van statistiekbureau CBS. Die meldt dat er vorige maand voor elke honderd werklozen 122 vacatures waren. Al bijna twee jaar is het aantal vacatures groter dan het aantal werkzoekenden. Vóór die tijd was dit nooit voorgekomen.

De pijn wordt in veel verschillende branches gevoeld. Zo bleek uit een andere peiling van werkgeversorganisaties mkb-Nederland en VNO-NCW dat de helft van de bedrijven wordt belemmerd doordat ze niet genoeg mensen hebben. En omdat het zo moeilijk is om aan personeel te komen, wordt de werkdruk voor andere medewerkers alleen maar groter, wat tot hoger verzuim kan leiden.

Ook restaurants en kroegen hebben ermee te maken. "Hierdoor kunnen zaken minder vaak open zijn dan ze zouden willen", aldus een woordvoerder van horecavereniging KHN. "Dat vergroot de druk op de marges."

Opeenstapeling van problemen in de horeca

De horecabedrijven krijgen daarnaast te maken met andere problemen zoals inflatie, hogere huren en het alsnog moeten betalen van belasting waar ze tijdens de coronapandemie uitstel voor hebben gekregen. "Daardoor moeten ook in de horeca de prijzen omhoog."