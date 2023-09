NU+ De inzittendenverzekering dekt schade sneller, ook als je zelf schuldig bent

Stijgende benzinekosten en lange files zijn allemaal goede redenen om met meer mensen in een auto te stappen. Maar is de bestuurder wel goed verzekerd voor het geval datg er iets misgaat? Drie vragen over de inzittendenverzekering.

1. Waarom zou je ook nog een inzittendenverzekering nemen?

Autobezitters hebben verplicht een autoverzekering, ook wel bekend als de WA-verzekering. Deze dekt in veel situaties de schade aan andere mensen en voertuigen in het geval van een ongeluk. Als slachtoffer van een ongeluk is de schade te verhalen op de dader.

"Maar als je als bestuurder zèlf een ongeluk veroorzaakt, heb je nergens recht op met een gewone WA-verzekering", zegt Menno Dijcks van Independer. En daar komen de voordelen van een inzittendenverzekering om de hoek kijken.

De inzittendenverzekering kijkt namelijk niet naar wie verantwoordelijk is voor de schade, maar keert in veel situaties gewoon uit. Omdat er geen onderzoek nodig is naar de oorzaak en de dader, gaat het uitkeren een stuk sneller. "Bij een WA-verzekering kan het soms jaren duren voordat er uitgekeerd wordt", zegt Dijcks.

Niet iedereen kan zolang wachten op geld, denk bijvoorbeeld aan ondernemers die even niet kunt werken en geen inkomen meer hebben. Vooral bij letsel komt de inzittendenverzekering dus van pas.

2. Welke inzittendenverzekering is handig om af te sluiten?

Er zijn twee soorten inzittendenverzekeringen. Dijcks raadt de Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) aan van ongeveer 5 euro per maand: "Het is een brede dekking, die de daadwerkelijk geleden schade vergoedt." Dat kan gaan om spullen, het verlies van inkomsten omdat iemand tijdelijk niet kan werken, of de kosten van een uitvaart.

De goedkopere variant heet de Ongevallen inzittendenverzekering (OIV) en kost ongeveer 3 euro per maand. De OIV keert alleen uit als er iemand door een auto-ongeval is overleden of blijvend mindervalide is geraakt.

Bij de OIV staat er een vast bedrag voor bepaalde letsels en schade. Dat betekent dat een danser die een voet verliest, hetzelfde bedrag krijgt uitgekeerd als een kantoormedewerker die een voet verliest. Terwijl de danser zijn of haar inkomstenbron verliest.

3. Wie moet deze verzekering afsluiten?

De inzittendenverzekering is een aanvullende verzekering op de autoverzekering. Hij is gekoppeld aan een voertuig en moet door de eigenaar worden afgesloten. De verzekering kan dus niet los worden afgesloten door iemand die zelf vaak bij anderen in de auto instapt.