Belastingdienst moet werkelijke opbrengst uit vermogen gaan belasten

De Belastingdienst moet de werkelijke opbrengst belasten van bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen en vakantiehuizen. Dat staat in een voorstel van demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale Zaken) om op een andere manier belasting te heffen op vermogen.

Vermogen kan geld opleveren, het zogenoemde box 3-inkomen. Denk aan rente op spaargeld, huurinkomsten van een tweede huis of de opbrengst van stijgende aandelen. De overheid onderzoekt al jaren hoe ze deze inkomsten het beste kan belasten.

De Belastingdienst ging in het verleden uit van een fictief rendement, een vaststaand percentage wat het vermogen zou opleveren. Maar volgens velen was dat fictieve rendement veel te hoog.

Het is de bedoeling dat er straks belasting wordt geheven op de werkelijke inkomsten uit vermogen, zoals de rente en de huur. Ook kijkt de Belastingdienst naar de behaalde opbrengst van aandelen of vastgoed.

Mensen mogen eventuele verliezen verrekenen met de winsten uit vermogen in eerdere jaren, tenzij het verlies heel klein is.

Een van de punten uit het voorstel gaat over het bezit van een vakantiewoning voor eigen gebruik. In het plan staat dat er een vast percentage van de WOZ-waarde kan worden gebruikt.

Hoeveel daarover wordt ingehouden aan belasting is nog niet bekend. De Belastingdienst zal dan kijken naar hoeveel de eigenaar zelf gebruikmaakt van de woning.

Een ander punt is om het huidige heffingsvrije vermogen te vervangen door een heffingsvrij inkomen. Een deel van de inkomsten uit het vermogen is dan belastingvrij. Nu is een bepaalde waarde van het vermogen belastingvrij.