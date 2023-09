Voor het eerst in jaren zijn werknemers minder vaak ziek

Het verzuim in Nederland is in het eerste half jaar van 2023 gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat is voor het eerst sinds 2016, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

In het kort Ziekteverzuim in Nederland daalt in eerste half jaar ten opzichte van vorig jaar.

Verzuim in vrijwel alle bedrijfstakken omlaag.

Afwezigheid in zorgsector nog steeds hoog, maar ook daar daling.

In het tweede kwartaal kwam het verzuim uit op 5 procent. Dat betekent dat een werknemer gemiddeld vijf van elke honderd dagen ziek thuiszat. Dat is minder dan de 5,4 procent in dezelfde periode vorig jaar. Ook in het eerste kwartaal was het verzuim al lager dan een jaar eerder.

In vrijwel alle bedrijfstakken waren medewerkers minder vaak afwezig dan vorig jaar. Ook in de zorg, traditioneel de sector met het meeste verzuim, was sprake van minder afwezigheid door ziekte. Gemiddeld zat het zorgpersoneel 7 van de 100 dagen thuis door ziekte. Dat was vorig jaar nog 7,5 dag.