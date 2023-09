Big Bazar wil Belgische winkels verkopen om bedrijf te redden

Delen via E-mail

Big Bazar wil zijn Belgische tak verkopen en zo geld binnenhalen om te kunnen garanderen dat de positie van schuldeisers komende weken niet verslechtert. Op die manier hoopt de koopjesketen de rechter zover te krijgen dat die extra tijd geeft om een dreigend faillissement te voorkomen.

Dit bleek vrijdag tijdens de rechtbankzitting in Leeuwarden. Daar boog de rechter zich voor de tweede keer over de vraag of Big Bazar een speciale afkoelingsperiode mag krijgen. Dat zou het bedrijf de tijd moeten geven om met schuldeisers tot een akkoord te komen.