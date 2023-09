Staatssecretaris teleurgesteld over inname van statiegeldflesjes en -blikjes

Er moeten veel meer inzamelpunten komen voor statiegeldblikjes en -flesjes, vindt staatssecretaris Vivianne Heijnen van Milieu. Ze is teleurgesteld over het aantal verpakkingen dat nu wordt ingenomen.

Wel laat Heijnen merken dat haar geduld op begint te raken. Zo wil ze op veel meer treinstations inzamelpunten zien. "We zijn nu bijna een jaar verder, en als je dan nog maar in vijf van de vierhonderd stations een inzamelplek hebt, vind ik dat niet heel erg goed om het maar met een understatement te zeggen."

Het Afvalfonds Verpakkingen was ook al niet tevreden over het inleveren van plastic flessen met statiegeld. De organisatie pleitte in het jaarverslag over 2022 voor meer innamepunten.