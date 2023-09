Prijzen basisvoedsel zakken naar laagste punt in ruim twee jaar

Handelsprijzen voor basisvoedsel zoals graan, zuivel en vlees daalden in augustus naar het laagste punt sinds maart 2021. Dit komt onder meer door gunstige oogsten. De daling kan voordelig uitpakken voor de prijs van onze boodschappen.

Wereldvoedselorganisatie FAO komt maandelijks met een index van internationale voedselprijzen. Die index kwam vorige maand uit op 121,4. Dat betekende een daling van 24 procent ten opzichte van de recordprijzen in maart vorig jaar, kort nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen.

De prijzen zijn gedaald door goede oogsten in diverse delen van de wereld. Zo verbouwde Brazilië veel mais en kwam er volop vlees uit Australië. Aziatische landen produceerden dan weer veel vegetarische oliën, zoals palm- en raapolie. Ook veel andere graansoorten en zuivel daalden in prijs.

Daar stond tegenover dat suiker en rijst juist duurder werden. Bij suiker komt dit door misoogsten vanwege slecht weer, bij rijst door een exportbeperking die India in juli invoerde. Dat land is de tweede rijstproducent ter wereld.

Ondanks de duurdere rijst en suiker ging de index afgelopen maand dus toch omlaag. Als die daling langer aanhoudt, kan dat positieve gevolgen hebben voor de prijzen in de supermarkt, omdat in veel producten basisvoedsel is verwerkt.

Wel kan het even duren voordat de gevolgen in de supermarkt voelbaar zijn. Supermarkten en voedselfabrikanten spreken vaak prijzen af voor langere tijd, bijvoorbeeld een jaar. Pas als het contract is afgelopen, wordt opnieuw onderhandeld over de prijs.