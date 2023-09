Ergernis over grote prijsverschillen bij aanvragen bouwvergunning

Het aanvragen van een bouwvergunning kost in de ene gemeente soms wel 10.000 euro meer dan in de andere. De Vereniging Eigen Huis (VEH) stoort zich aan het grote verschil.

Gemiddeld kosten de leges 5.300 euro voor de bouw van een huis van 300.000 euro. Maar de tarieven verschillen sterk per gemeente. Den Haag is de goedkoopste, met een tarief van 1.800 euro. In de duurste gemeenten - Zeist en Wormerland - betaal je meer dan zes keer zoveel (ruim 12.000 euro). Dat verschil is volgens de VEH oneerlijk. Die pleit voor een wettelijk maximum.