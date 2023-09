Beurswaarde Apple keldert 190 miljard dollar door mogelijke Chinese boycot

Techgigant Apple is op de beurs in twee dagen tijd 190 miljard dollar (177 miljard euro) minder waard geworden. De daling komt door berichten dat Chinese ambtenaren geen gebruik meer mogen maken van iPhones.

Volgens een analist is het twijfelachtig of Apple echt veel last krijgt van een eventuele Chinese boycot. Veel ambtenaren in het land gebruiken sowieso al geen iPhones. Daarnaast zou het lastig zijn voor de regering in Peking om Apple hard aan te pakken. Het bedrijf laat veel producten in China maken.