Flinke onrust onder grondpersoneel KLM door uitblijven loonsverhoging

Onder het grondpersoneel van KLM heerst flinke onrust. De luchtvaartmaatschappij wil namelijk niet ingaan op de looneis van 14,3 procent.

De vijftienhonderd grondmedewerkers dreigen het werk neer te leggen als KLM niet aan de eisen voldoet. Het gaat om bijvoorbeeld medewerkers die bagage in- en uitladen, vliegtuigen verslepen of passagiers in de vertrekhallen te woord staan.