Krapte op arbeidsmarkt is ook voor het nieuwe kabinet een groot probleem

Het nieuwe kabinet staat straks voor een grote uitdaging: een oplossing vinden voor de krapte op de arbeidsmarkt. De personeelstekorten in sectoren als de zorg, het onderwijs en de techniek zijn enorm en dat blijft voorlopig zo.

Hoe krap is de arbeidsmarkt nu?

Aan het begin van dit jaar was er nog sprake van extreme krapte, maar nu is die iets minder extreem. Maar dat betekent niet dat het probleem is opgelost, meldt Randstad Nederland.

In veel sectoren, zoals de zorg, het onderwijs, de logistiek, de bouw en de techniek, staan bedrijven te springen om personeel. In totaal telt Nederland nu ruim 427.000 openstaande vacatures, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het personeelstekort?

Het personeelstekort is niet van vandaag. Al voor de coronacrisis was de arbeidsmarkt krap. De belangrijkste oorzaak is dat de bevolking in rap tempo vergrijst.

Aan het begin van dit jaar waren 3,6 miljoen inwoners 65 jaar of ouder, meldt het CBS. Dat komt neer op 20,2 procent van de bevolking. In 1990 was nog 12,8 procent van de inwoners 65-plusser. Daar komt bij dat we Europees kampioen deeltijdwerken zijn. Momenteel zijn er 4,7 miljoen parttimers.

Wat betekent dat voor de komende jaren?

De krapte zal nog jarenlang aanhouden. De meeste deeltijders kunnen meer uren werken, maar willen dat niet omdat ze er onder de streep bijna niet op vooruitgaan. Dat heeft met belastingdruk te maken. Kabinetsplannen, zoals een voltijdsbonus, hebben daar weinig aan veranderd.

Daar komt bij dat de kinderopvang in 2025 gratis zou worden, maar dat inmiddels is uitgesteld tot 2027. Critici vragen zich af of de maatregel de problemen op de arbeidsmarkt kan oplossen. Volgens Brancheorganisatie Kinderopvang zal het personeelstekort door de groeiende vraag alleen groter worden.

Zijn arbeidsmigranten dan geen oplossing voor het probleem?

Er zijn al veel arbeidsmigranten werkzaam in ons land. Zij werken bijvoorbeeld in verschillende distributiecentra van supermarkten en grote online retailers, maar ook in de kassen in het Westland en de zorg. Verder halen techbedrijven hun talent vaak uit het buitenland.

Maar de kwestie ligt politiek gevoelig. Veel partijen verschillen van mening over de komst van arbeidsmigranten. Zo zijn er nog steeds problemen met de huisvesting van deze buitenlandse werknemers in verschillende gemeenten.

Heeft het kabinet alles uit de kast gehaald om de problemen op te lossen?

Nee, eerder dit jaar presenteerde minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wel plannen om de ongelijkheid op de arbeidsmarkt aan te pakken.