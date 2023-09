Huren in de vrije sector gingen afgelopen jaar flink omhoog

Wie een huis huurt in de vrije sector betaalt gemiddeld 4,5 procent meer dan een jaar geleden. Bij sociale huur waren de verhogingen minder sterk.

Zo betaal je nu gemiddeld slechts 0,1 procent extra als je een sociale woning huurt van een corporatie, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS . Huur je bij een particulier of een belegger, dan is je huurprijs nu gemiddeld 3,7 procent hoger.

Daarnaast gaan huren ook verder omhoog als er een nieuwe bewoner in het pand komt. Gemiddeld steeg de huurprijs in die gevallen dit jaar met 10,9 procent. Dat is de grootste verhoging sinds 2014. Dat de huren zoveel meer omhooggaan bij nieuwe bewoners, komt doordat verhuurders dan aan minder strenge regels zijn gebonden.

Als alle categorieën worden samengepakt, zijn de huren in ons land gemiddeld 2 procent hoger dan vorig jaar. In de provincie Friesland was de stijging het grootst, met 2,4 procent. Flevoland kende de kleinste verhoging, van slechts 1,2 procent. Van de vier grote steden gingen de huren het meest omhoog in Amsterdam (2,8 procent) en het minst in Utrecht (2,4 procent).