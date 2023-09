Philips treft schikking in VS om defecte slaapapneuapparaten

Philips heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen met klanten die gebruik hebben gemaakt van defecte slaapapneuapparaten. Het concern maakte eerder dit jaar al 575 miljoen euro vrij voor deze schadevergoedingen.

Honderden Amerikanen hebben persoonlijke schadeclaims ingediend tegen Philips vanwege gezondheidsklachten als gevolg van gebreken bij de slaapapneuapparaten van het zorgtechnologieconcern.

De problemen met de slaapapneuapparaten, die Philips al jaren in hun greep houden, draaien om het isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen, met mogelijke gezondheidsschade als gevolg. Door de problemen moest Philips wereldwijd miljoenen slaapapneu- en beademingsapparaten terugroepen en vervangen.

Patiënten in de VS met een defect apparaat kunnen een geldbedrag tegemoetzien, dat onder meer afhangt van het type apparaat. Het is niet bekend hoeveel Philips in totaal kwijt zal zijn aan de schikking.