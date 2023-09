Kans op diefstal schrikt koper fatbike niet af, wel meer interesse in sloten

Ondanks de grote populariteit van fatbikes onder dieven, schrikt dat de eerlijke koper niet af, blijkt uit een rondgang van NU.nl onder fietsenwinkels. Wel is de consument bij de aanschaf steeds geïnteresseerder in hoe je de fatbike het best beschermt.

Sinds de invoering van de helmplicht voor snorfietsen begin dit jaar is de elektrische fatbike snel in populariteit gestegen. De fietsen zijn zelfs zo gewild dat ze extreem vaak gestolen worden.

Een elektrische fatbike is te herkennen aan een meestal zwart stevig frame, brede banden en een groot zadel waar makkelijk twee mensen op passen. De fiets biedt normaal gesproken trapondersteuning tot 25 kilometer per uur, maar wordt nog wel eens opgevoerd.

Het verzekeren van deze fatbikes wordt door het grote diefstalrisico steeds lastiger. Na ANWB stoppen nu ook andere verzekeraars met het verzekeren van de fietsen. Daarom moeten fatbike-eigenaren op zoek naar manieren om de fiets te beschermen tegen diefstal.

Om een fatbike minder aantrekkelijk te maken voor dieven, adviseert de Fietsersbond om de fiets goed vast te zetten op dubbel slot met ART-3-keurmerk en om een gps-tracker te installeren. Ook het noteren van het framenummer is belangrijk. Dan kan de fiets worden teruggevonden, als hij toch gestolen wordt.

Geef je fiets een opvallend uiterlijk

"Fatbikes worden in tegenstelling tot normale e-bikes voornamelijk voor de lokale markt gestolen'', zegt Kees Bakker van de Fietsersbond. Dat betekent dat je gestolen fiets zomaar weer in de buurt kan opduiken. "De fiets schilderen kan lonen om hem makkelijk terug te vinden."

Volgens directeur van winkelketen La Souris, waar veel fatbikes verkocht worden, is er nog wel hoop dat verzekeraars de fietsen weer gaan verzekeren. Het bedrijf overlegt met verzekeraars of er mogelijkheden zijn met aangepaste verzekeringsvoorwaarden.