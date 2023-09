Vakanties kosten steeds meer geld en worden waarschijnlijk nóg duurder

Vluchten, overnachtingen en busreizen: alle vakanties zijn het afgelopen jaar duurder geworden. Gaan de prijzen ooit weer zakken? En is het nog steeds voordeliger om buiten het seizoen op vakantie te gaan?

In het kort Vakanties zijn duurder geworden, ook buiten het hoogseizoen.

Ook lastminutereizen zijn niet meer zo goedkoop als voorheen.

Prijzen van vliegreizen kunnen dalen als kerosine goedkoper wordt, maar duurzaamheid maakt reizen duurder. Deel je mening hier. Samenvatting gemaakt met behulp van AI

"Over het algemeen zijn alle reizen inderdaad duurder geworden. Tijdens het hoogseizoen, maar ook daarna", zegt Hanita van der Meer, woordvoerder van reiskoepel ANVR. "Maar in juli en augustus is alles nog steeds een stuk duurder dan de rest van het jaar. Dat is al jaren zo."

Toch gaan tegenwoordig steeds meer mensen juist net buiten die drukke maanden op vakantie. "Juni en september zijn voor mensen zonder kinderen de laatste jaren populaire maanden geworden om op vakantie te gaan", weet Van der Meer. "In die maanden zijn de prijzen ook omhooggegaan. Maar het is nog steeds goedkoper dan in het hoogseizoen."

Hoe duur de reis wordt, ligt ook aan de populariteit van de bestemming en de temperatuur die het land heeft tijdens het hoogseizoen. Zo is Griekenland heel populair in het hoogseizoen, maar Dubai juist met Kerst. Het is daar dan warm, terwijl het hier koud is. In de zomer is het daar juist weer te heet voor veel vakantiegangers.

"Nederlanders zoeken echt de zon op als ze op vakantie gaan", zegt Van der Meer. "Toen het hier in juli slecht weer was, schoot het aantal last minutes naar de zon met 17 procent omhoog."

Die last minutes konden in het verleden weleens heel goedkoop zijn, maar ook die prijzen zijn gestegen. "Hoewel een last minute nog steeds een stuk goedkoper kan zijn, waren pakketreizen voor 200 tot 300 euro dit jaar niet meer te vinden."