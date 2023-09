Ook Frankrijk komt met goedkoop treinabonnement

Frankrijk voert net als Duitsland een ov-kaart in voor een vast bedrag per maand. Reizigers kunnen vanaf volgende zomer voor ongeveer 50 euro een pas kopen waarmee ze een maand lang met de trein kunnen reizen.

In april ging in Duitsland het zogeheten Deutschlandticket in de verkoop. Daarmee kunnen reizigers elke maand voor 49 euro onbeperkt gebruikmaken van bus, tram, metro en trein. Intercity's en hogesnelheidstreinen zijn niet bij het maandelijkse ov-abonnement inbegrepen.

Het Deutschlandticket werd ingevoerd na het succes van een vergelijkbaar initiatief in de zomer van 2022. Toen was het mogelijk om voor 9 euro een hele maand met het ov te reizen. Dat abonnement was verkrijgbaar in juni, juli en augustus en was in het leven geroepen om de impact van de inflatie en hogere energieprijzen in Duitsland te compenseren.