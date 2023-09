Besluit over opening Lelystad Airport opnieuw uitgesteld

De opening van Lelystad Airport voor passagiersvluchten wordt opnieuw uitgesteld. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) wilde waarschijnlijk volgend jaar een besluit nemen, maar dat is niet meer aan de orde.

Na de vorige kabinetsval in 2021 werd een besluit over de opening van de luchthaven ook al uitgesteld door de Tweede Kamer. Het vliegveld moet de druk van vakantievluchten wegnemen van Schiphol, maar daar is politiek gezien nog veel onenigheid over.