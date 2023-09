ACM waarschuwt voor energietarieven die nog steeds boven prijsplafond liggen

Delen via E-mail

Sommige energieleveranciers bieden nog steeds vaste contracten aan met tarieven boven het prijsplafond. Toezichthouder ACM waarschuwt consumenten dan ook om er rekening mee te houden dat het prijsplafond op 1 januari verdwijnt.

Wanneer het prijsplafond is verdwenen, moet je de tarieven volledig zelf betalen voor de rest van de contractperiode. Dat kan volgens de ACM enkele tientjes tot zelfs honderden euro's per maand schelen.

Op dit moment zijn er nog drie leveranciers die tarieven boven het prijsplafond rekenen bij vaste contracten. Dat zijn HEM, OM|nieuwe energie en Yebbo (het voormalige PrikEnergie), Bij die laatste gaat het overigens alleen om het stroomtarief. Gas is wel goedkoper.

ACM meldt dat er een ruim aanbod is van contracten met lagere tarieven. "Consumenten die de komende winter zekerheid willen over de hoogte van hun energierekening, kunnen kiezen voor een vast contract met prijzen onder het prijsplafond."

Begin dit jaar is het prijsplafond ingevoerd. Dit moet huishoudens met een laag inkomen helpen de energierekening te betalen. Hierbij betalen Nederlanders met een relatief beperkt verbruik nooit meer dan 1,45 euro per kuub gas en 0.40 euro per kilowattuur elektriciteit. Deze regeling stopt aan het einde van dit jaar.