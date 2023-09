Alleenstaande met modaal inkomen kan op huizenmarkt nog steeds geen kant op

Slechts 1,1 procent van de koophuizen is bereikbaar voor alleenstaande starters met een modaal inkomen. Dat is net zo weinig als vorig jaar. Voor tweeverdieners is de situatie wel verbeterd.

Dat meldt adviesbureau De Hypotheker donderdag. Die bekeek hoeveel hypotheek je kunt krijgen met een modaal inkomen en hoeveel van het beschikbare huizenaanbod je daarmee kunt kopen.

Met een modaal inkomen van 41.000 euro en geen eigen geld, kun je een hypotheek krijgen van 171.000 euro tegen een rente van 4,3 procent die tien jaar vaststaat. Met dat bedrag maak je in de provincie Groningen nog de meeste kans: 7 procent van het huizenaanbod is dan bereikbaar. Ook in Limburg, Friesland en Zeeland ben je niet helemaal kansloos, omdat 4 procent van het aanbod te betalen is.

De situatie is het slechtst in Flevoland en de provincie Utrecht. Daar zijn respectievelijk 0,1 en 0,2 procent van de huizen betaalbaar. In de vier grote steden is het ook niet best, met als uitschieter Amsterdam. Daar is voor 171.000 euro niets beschikbaar.

Ondanks de dalende huizenprijzen van de afgelopen tijd is de situatie voor alleenstaanden niet verbeterd ten opzichte van een jaar geleden. Dit komt doordat in de tussentijd de hypotheekrente is gestegen. Dit doet het voordeel van lagere huizenprijzen en een hoger modaal inkomen teniet.

Tweeverdieners wel beter af dan vorig jaar

Voor startende tweeverdieners is er wel goed nieuws. Stellen met een gezamenlijk inkomen van 72.000 euro kunnen een hypotheek krijgen van 339.000 euro. Daarmee is in Nederland 24,4 procent betaalbaar. Vorig jaar was dat nog 20,2 procent.

Dat tweeverdieners wel profiteren van de dalende huizenprijzen komt doordat hun inkomen veelal is gestegen én doordat het inkomen van de tweede partner nu voor 100 procent meetelt bij het bepalen van de maximale hypotheek. Dat was vorig jaar nog voor 90 procent.

Net als alleenstaanden hebben tweeverdieners de meeste kans in Groningen. Maar liefst 50 procent van de huizen zijn te betalen. Ook in Limburg, Friesland, Zeeland en Drenthe hebben ze veel keuze, net als in de grote steden Den Haag en Rotterdam.