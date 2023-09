Aanvraagloket voor 'beschamende' postcovidregeling gaat deze maand open

Zorgmedewerkers die in de eerste maanden van de coronapandemie het postcovidsyndroom opliepen tijdens hun werk, kunnen vanaf 25 september een tegemoetkoming van 15.000 euro aanvragen. Vakbond FNV vindt dat bedrag veel te laag en stoort zich aan de strenge voorwaarden.

In het kort Vanaf 25 september kunnen mensen met het postcovidsyndroom een tegemoetkoming aanvragen.

FNV vindt het bedrag te laag en de voorwaarden te streng.

De vakbond overweegt een rechtszaak te starten. Samenvatting gemaakt met behulp van AI. Deel je mening hier.

Zo is het loket alleen open voor degenen die vóór 1 juli 2020 het postcovidsyndroom - ook wel bekend als langdurige covid of long covid - opliepen. Daarnaast moeten de aanvragers uiterlijk op 1 juli dit jaar gekeurd zijn. Maar door een tekort aan keuringsartsen is dat niet bij alle patiënten gelukt.

Tijdens de pandemie hebben veel zorgmedewerkers het postcovidsyndroom opgelopen, waardoor ze al enkele jaren minder of helemaal niet meer kunnen werken. De medewerkers, vakbonden en de Tweede Kamer drongen al geruime tijd aan op een regeling voor deze groep mensen. Maar het kabinet vond aanvankelijk dat de werkgevers en de bonden er samen uit moesten komen.

Eerder dit jaar besloot demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg) om toch een regeling op te tuigen. Vrijdag zijn deze plannen definitief geworden en zijn de voorwaarden iets verruimd, waardoor iets meer patiënten er gebruik van kunnen maken.

"Het is tegelijkertijd goed dat we dit voor elkaar hebben kunnen krijgen bij het kabinet. En in alle eerlijkheid ook beschamend als je ziet wat minister Helder onze zorghelden aanbiedt", vindt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. "Er gaan heel veel mensen met ernstige gezondheidsschade onterecht buiten de boot vallen."

Patiënten kunnen maar kleine maand tegemoetkoming aanvragen

Het aanvraagloket gaat dus op maandag 25 september open en sluit op maandag 23 oktober. FNV vindt dat een erg korte aanvraagperiode. Daarnaast ergert FNV zich eraan dat aanvragers veel medische informatie moeten aanleveren en vraagt ze zich af of dat niet in strijd is met de privacywet.