Geen land ter wereld voert zo veel zonnepanelen in als Nederland

Nederland is de grootste importeur van zonnepanelen ter wereld, waarbij 89 procent uit China komt. Ongeveer 60 procent van onze ingevoerde zonnepanelen wordt wel meteen weer doorgevoerd naar andere landen.

Op de vierde plaats staat Duitsland. De meeste panelen in dat land zijn van Chinese makelij, maar die zijn veelal via ons land in Duitsland terechtgekomen. Spanje is de vijfde importeur. Dat land haalt weer meer panelen direct uit China dan Duitsland.