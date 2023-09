Steeds groter prijsverschil tussen nieuwbouwwoningen en bestaande huizen

Nieuwbouwwoningen worden steeds duurder ten opzichte van bestaande woningen. Ook staan de nieuwe woningen veel langer te koop, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie WoningBouwersNL.

Het prijsverschil komt voor een deel door de sterk gestegen bouwkosten.

De brancheorganisatie noemt deze scheefgroei een zorgwekkende ontwikkeling. Landelijk is het prijsverschil tussen een nieuwbouwwoning en bestaande koopwoning opgelopen tot gemiddeld 86.000 euro.

Het duurt nu vaak een stuk langer om een nieuwbouwwoning te verkopen dan een bestaande woning. Nieuwbouw staat gemiddeld 58 dagen langer te koop dan een ouder huis.

"In sommige regio's lijkt de nieuwbouw zich uit de markt te prijzen. Zo is het verschil in verkoopprijs van een gemiddelde nieuwbouwwoning met een bestaande woning in Zuid-Holland opgelopen tot maar liefst 228.000 euro", zegt WoningBouwersNL.

Doordat het slecht gaat met de verkoop van nieuwbouw, vallen veel bouwprojecten uit en worden er minder bouwplannen gemaakt. "In het licht van het enorme woningtekort is dat zeer onwenselijk", concludeert de brancheorganisatie. De bouwers willen dat er meer kleine, goedkope appartementen worden gebouwd, in plaats van ruime, duurdere huizen.