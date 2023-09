ABN AMRO: Economie groeit dit jaar nauwelijks meer door inflatie en lage export

De Nederlandse economie zal in de rest van dit jaar nauwelijks nog groeien. Dat verwacht ABN AMRO, dat de prijsstijgingen en relatief beperkte handel met het buitenland als oorzaken ziet. Volgend jaar is er vermoedelijk wel een kleine groei.

De economie kwam in het tweede kwartaal van dit jaar in een recessie terecht, want er was twee kwartalen achter elkaar sprake van een krimp. In de rest van het jaar verwachten de economen van ABN AMRO wel een kleine groei. Uiteindelijk zal er over het hele jaar slechts een plus van 0,5 procent uit rollen.