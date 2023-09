Bagagesjouwers op Schiphol doen nog steeds te zwaar werk, inspectie grijpt in

Alle zes de bedrijven die op Schiphol de bagage van reizigers verwerken, hebben een dwangsom opgelegd gekregen. Ze zouden hun personeel te zwaar of onveilig werk laten doen. Dat meldt de Arbeidsinspectie dinsdag.

"Medewerkers tillen nog steeds te zwaar of voeren bagagewerkzaamheden uit die de gezondheid en veiligheid in gevaar brengen", licht de Arbeidsinspectie toe. "Uit recente inspecties blijkt dat de afhandelaren de beschikbare hulpmiddelen nog niet op alle arbeidsplaatsen gebruiken of dat er onvoldoende wordt afgewisseld in werkzaamheden." De hoogste dwangsom is 65.000 euro per maand.